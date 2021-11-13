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Власть

Территорию у озера Мойнаки в Крыму застроят за 35 млрд рублей

Территорию у озера Мойнаки в Крыму застроят за 35 млрд рублей

фото © ru.esosedi.org

Планируется создание туристических и жилищно-рекреационных комплексов.

Крымский губернатор Сергей Аксенов подписал соглашение о комплексном освоении территории у озера Мойнаки в Евпатории. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Аксенова, будут построены туристические и жилищно-рекреационные комплексы с наличием развитой инфраструктуры. Кроме того, вокруг озера обязались благоустроить территорию.

Объем инвестиций – около 35 миллиардов рублей.

Как сообщалось, на территории Евпатории до 2024 года хотят реставрировать императорскую грязелечебницу на озере Мойнаки. По словам гендиректора Корпорации развития РК Дмитрия Ворона, некоторые инвесторы – крымские, некоторые – с материковой части РФ.

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