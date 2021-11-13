Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму заявили: QR-коды разорили общепит ● В Крыму закончилась вакцина от коронавируса ● Крым разворачивает новые койки для взрослых и детей с COVID-19 ● Ситуация накаляется: в Крыму очередной коронавирусный рекорд ● Привитой в Севастополе коктейлем из вакцин не дали QR-код
Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму
фото © meduza.io
За прошедшие сутки в Крыму выявили 837 случаев Covid-19.
Это максимальный показатель с начала пандемии.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.Фото: Михаил Гладчук
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 8 226 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 835 человек, выздоровевших за весь период – 94 628.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крым разворачивает новые койки для взрослых и детей с COVID-19. Коечный фонд для пациентов с COVID увеличен до 5 365, мест в республиканских больницах на сегодняшний день хватает.
Ситуация накаляется: в Крыму очередной коронавирусный рекорд. 828 случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Крым за 11 ноября – антирекорд.
Привитой в Севастополе коктейлем из вакцин не дали QR-код. Пациентке отказано в сертификате и предложено сделать еще один укол.
В Севастополе реально заболевших коронавирусом может быть в разы больше официальных данных. В департаменте здравоохранения предполагают, что инфекции подверглись около 90 тысяч севастопольцев.
Масштабное ДТП в Крыму: 12 пострадавших
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Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму
За прошедшие сутки в Крыму выявили 837 случаев Covid-19.
Коронавирус в Крыму
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