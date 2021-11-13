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Коронавирус в Крыму

Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму

08:58 суббота, 13 ноября 2021
Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму

фото © meduza.io

За прошедшие сутки в Крыму выявили 837 случаев Covid-19.

Это максимальный показатель с начала пандемии.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.Фото: Михаил Гладчук

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 8 226 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 835 человек, выздоровевших за весь период – 94 628.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым разворачивает новые койки для взрослых и детей с COVID-19. Коечный фонд для пациентов с COVID увеличен до 5 365, мест в республиканских больницах на сегодняшний день хватает.

Ситуация накаляется: в Крыму очередной коронавирусный рекорд. 828 случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Крым за 11 ноября – антирекорд.

Привитой в Севастополе коктейлем из вакцин не дали QR-код. Пациентке отказано в сертификате и предложено сделать еще один укол.

В Севастополе реально заболевших коронавирусом может быть в разы больше официальных данных. В департаменте здравоохранения предполагают, что инфекции подверглись около 90 тысяч севастопольцев.

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Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму

Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму

За прошедшие сутки в Крыму выявили 837 случаев Covid-19.

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