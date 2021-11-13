Ремонтники исцарапали фасад дома-памятника в Севастополе

В Севастополе на улице Большой Морской, 24 проводится реставрация объекта культурного наследия, который рабочие уже успели исцарапать странными узорами.

Как сообщил на своей странице в Facebook реставратор Анатолий Туманов, побывавший на месте работ, он был в настоящем шоке от увиденного.

«Цокольная часть фасада здания выложена покатыми известняковыми блоками, похожими на подушечки. Все, что нужно было с ними сделать – зачистить и докомпоновать камнезаменителем поврежденные участки, которых было не так уж и много. Но ремонтники почему-то решили заняться художественным творчеством. Они бучардой с помощью перфоратора стали выдалбливать на камнях узоры, сперва на боковых гранях, а затем и на лицевой поверхности. При близком рассмотрении видно, какие сильные повреждения получили камни, насколько они стали меньше», - написал в соцсети Туманов.

Он напомнил, что при реставрации недопустимы никакие новшества, изменение внешнего вида памятника.

«Сейчас возникает ряд вопросов. Кто допустил неучей на объект культурного наследия? Есть ли у них лицензия и аттестованные специалисты? Было ли в проекте такое художество или это самодеятельность подрядчика? Куда смотрит управление охраны объектов культурного наследия Севастополя? По поводу случившегося мной готовится заявление в Севнаследие», - сообщил реставратор.

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