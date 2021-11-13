Ремонт дворов в Симферополе: сроки снова сдвинулись

Срок сдачи в эксплуатацию пяти из 17 благоустраиваемых дворов в Симферополе перенесли с 15 ноября на конец месяца.

Об этом шла речь на совещании по проблемным вопросам ЖКХ и реализации инфраструктурных проектов в Крыму.

«Администрация города взяла обязательство завершить все работы по благоустройству дворовых территорий до 15 ноября. На сегодняшний день мы видим, что работы по части дворов до указанного срока закончены не будут», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Донец.

Речь идет о пяти объектах по адресам:- ул.Залеская, 2 - ул. Севастопольская, 114,116;- ул. Яблочкова, 2 - Кржижановского, 1а,1б;- ул. Куйбышева, 13;- ул. Лермонтова, 20;- ул. Бела Куна, 21,31,33,35. По этим дворам работы будут завершены в лучшем случае в 20-х числах ноября.

Кроме того, в зоне риска – двор по адресу ул. Киевская, 167, 165, 169 - ул. Никанорова, 3.

По словам профильного министра, ремонт можно успеть закончить в срок, если подрядчик активизируется. Работы по остальным территориям будут завершены к 15 ноября.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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