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Власть

Расчистить русла рек в Ялте обещают до конца года

14:23 суббота, 13 ноября 2021
Ялта

В Ялте продолжается расчистка русел рек, которая не проводилась уже несколько десятилетий.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава городской администрации Янина Павленко.

«Сейчас работают два подрядчика: один в русле Водопадной, другой — в Бабу и Дерекойке. Задействовано 6 экскаваторов по обеим рекам и порядка 15-ти самосвалов разной грузоподъемности – от 10 до 30 тонн. Ежедневно со всех участков вывозится от 400 до 750 тонн грунта и щебня», — уточнила Павленко.

Всего до конца года планируется очистить более полутора километров русел всех трех рек. Параллельно Госкомводхоз за счет средств, полученных из резервного фонда Правительства РФ, ведет работы по уборке завалов и гравийно-песчаных наносов на 11-ти участках в реках Дерекойка, Гува, Водопадная, Яузлар, Бабу (Бал-Алма), Аксаматук-Дере.

Янина Павленко подчеркнула, что все работы по расчистке рек планируется завершить до конца текущего года.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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