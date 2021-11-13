Пугающая динамика: в Крыму вчетверо выросло число пневмоний

фото © Новости Крыма

Количество случаев заболевания пневмониями в Крыму возросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом, республика входит в 15 регионов с самой высокой заболеваемостью.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказала главный внештатный специалист пульмонолог крымского минздрава Ирина Ульченко.

«По результатам оперативных данных, цифры распространенности в целом пневмоний по России примерно 650 на 100 тысяч населения. А Крым, к сожалению, входит в число 15 субъектов, где этот показатель очень высокий. На шесть месяцев он составил 1337 на 100 тысяч населения, то есть фактически вдвое больше, чем в целом по России», - рассказала Ульченко.

Большинство зарегистрированных случаев – это бактериальная пневмония, то есть воспаление легких, вызванное бактериями, в первую очередь – пневмококковой инфекцией.

По словам специалиста, она отличается от вирусной (коронавирусной) и возбудителем, и поражением: коронавирус воздействует не только на легкие, но и на другие органы и системы организма.

«Из всех зарегистрированных, а я стараюсь вести учет ежемесячно по нарастающему итогу, треть или чуть больше – это вирусные. Все остальные – бактериальные», - сообщила Ульченко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму закончилась вакцина от коронавируса. В Крыму закончился запас вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».

Крым разворачивает новые койки для взрослых и детей с COVID-19. Коечный фонд для пациентов с COVID увеличен до 5 365, мест в республиканских больницах на сегодняшний день хватает.

Ситуация накаляется: в Крыму очередной коронавирусный рекорд. 828 случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Крым за 11 ноября – антирекорд.

Привитой в Севастополе коктейлем из вакцин не дали QR-код. Пациентке отказано в сертификате и предложено сделать еще один укол.