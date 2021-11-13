Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму ● В Крыму заявили: QR-коды разорили общепит ● В Крыму закончилась вакцина от коронавируса ● Крым разворачивает новые койки для взрослых и детей с COVID-19 ● Ситуация накаляется: в Крыму очередной коронавирусный рекорд
Пугающая динамика: в Крыму вчетверо выросло число пневмоний
фото © Новости Крыма
Количество случаев заболевания пневмониями в Крыму возросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом, республика входит в 15 регионов с самой высокой заболеваемостью.
Об этом на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказала главный внештатный специалист пульмонолог крымского минздрава Ирина Ульченко.
«По результатам оперативных данных, цифры распространенности в целом пневмоний по России примерно 650 на 100 тысяч населения. А Крым, к сожалению, входит в число 15 субъектов, где этот показатель очень высокий. На шесть месяцев он составил 1337 на 100 тысяч населения, то есть фактически вдвое больше, чем в целом по России», - рассказала Ульченко.
Большинство зарегистрированных случаев – это бактериальная пневмония, то есть воспаление легких, вызванное бактериями, в первую очередь – пневмококковой инфекцией.
По словам специалиста, она отличается от вирусной (коронавирусной) и возбудителем, и поражением: коронавирус воздействует не только на легкие, но и на другие органы и системы организма.
«Из всех зарегистрированных, а я стараюсь вести учет ежемесячно по нарастающему итогу, треть или чуть больше – это вирусные. Все остальные – бактериальные», - сообщила Ульченко.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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