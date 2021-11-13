Прогноз погоды в Крыму на субботу 13 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 13 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый. На южном побережье - туман (местами туман), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 12, ночью от 1 до 5 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 97 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 83 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 87 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северный 9 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 83 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер С 13 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 83 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 13, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 89 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 11, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 99 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 11, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 92 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью около 5 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 83 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 11, ночью от 4 до 6 градусов. Ветер юго-восточный 4 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 89 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 11 до 16 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 15, на мысе Казантип в Азовском море - 12, в Керчи - 13, в Николаевке - 15, в Севастополе - 16, в Судаке - 14, на Тарханкуте - 14, в Феодосии - 14, в Ялте - 14 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 27, на Кипре - 23, в Одессе - 12, в Сочи - 16, в Турции - 23, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

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