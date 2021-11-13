Полиция изъяла у севастопольца почти 150 тысяч пачек немаркированных сигарет

Полицейские Севастополя задержали местного жителя, который торговал немаркированными сигаретами.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, у него изъяли 147 тыс пачек.

«В ходе обысков в арендованных подозреваемым гаражах, в его автомобиле и пяти торговых павильонах полицейские обнаружили более 147 тысяч пачек сигарет. По предварительным подсчетам, стоимость продукции превышает 15 миллионов рублей, – сообщила Волк. – По месту жительства фигуранта также изъяты 900 тысяч рублей, компьютерная техника, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела».

По предварительным данным, товар без предусмотренной законодательством Российской Федерации маркировки продавал 31-летний местный житель. Его задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Севастополю, которые проводили оперативно-розыскные мероприятия.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ – производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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