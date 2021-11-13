Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.5
воздух +7
море +15

Происшествия

Полиция изъяла у севастопольца почти 150 тысяч пачек немаркированных сигарет

Полицейские Севастополя задержали местного жителя, который торговал немаркированными сигаретами.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, у него изъяли 147 тыс пачек.

«В ходе обысков в арендованных подозреваемым гаражах, в его автомобиле и пяти торговых павильонах полицейские обнаружили более 147 тысяч пачек сигарет. По предварительным подсчетам, стоимость продукции превышает 15 миллионов рублей, – сообщила Волк. – По месту жительства фигуранта также изъяты 900 тысяч рублей, компьютерная техника, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела».

По предварительным данным, товар без предусмотренной законодательством Российской Федерации маркировки продавал 31-летний местный житель. Его задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Севастополю, которые проводили оперативно-розыскные мероприятия.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ – производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Полиция ищет стихийных торговцев на Ай-Петри. Ежедневно два сотрудника МВД и сотрудники органов муниципального контроля администрации Ялты осуществляют проверки на плато Ай-Петри, где могут быть размещены точки нестационарной торговли, а также взиматься плата за парковку.

Крымчанину грозит тюрьма за пьяную поездку на мотоцикле. 39-летний житель села Полтавка Красногвардейского района попался полицейским на пьяном вождении, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Суд вынес приговор подрядчику строительства школы в Феодосии. Железнодорожный суд Симферополя приговорил директора одного из крымских предприятий к пяти годам и шести месяцам лишения свободы.

Гендиректор севастопольской фирмы попал под уголовное преследование за долг по зарплате. В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы на ООО «СК Раэль».

Власть
Замерзающие симферопольцы просят Аксенова заставить чиновников работать

Замерзающие симферопольцы просят Аксенова заставить чиновников работать

Люди собираются обращаться в прокуратуру, потому что никто даже не пытается решить их проблему.

Коронавирус в Крыму
В Крыму заявили: QR-коды разорили общепит

В Крыму заявили: QR-коды разорили общепит видео

В Феодосии владельцы организаций общепита заявили о неминуемом банкротстве отрасли и попросили главу Крыма смягчить введенные ограничения.

Коронавирус в Крыму
В Крыму закончилась вакцина от коронавируса

В Крыму закончилась вакцина от коронавируса

В Крыму закончился запас вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».

Общество
Какой сегодня праздник 13 ноября

Какой сегодня праздник 13 ноября фото

Сегодня, 13 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации