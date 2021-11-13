Происшествия
Полицейские обнаружили крупную плантацию конопли в доме у крымчанина
Сотрудники полиции обнаружили крупную плантацию конопли в доме у жителя Симферопольского района Крыма.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
«Выявлен факт незаконного культивирования конопли. Наркоплантация была организована в частном доме в селе Пионерском. При обследовании территории домовладения в двух комнатах на втором этаже жилища оперативники обнаружили горшки с высаженными в них растениями. Помещения были оборудованы системами освещения и вентиляции», – говорится в сообщении.
Владелец дома – 29-летний мужчина – заявил, что посеял семена в августе, а затем тщательно ухаживал за всходами и кустами конопли. В результате обысков полицейские изъяли более 80 кустов.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 УК России (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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