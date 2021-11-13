Осужденный за похищение подростка крымчанин подозревается в мошенничестве

Житель Нижнегорского района Крыма, который признан виновным в похищении несовершеннолетнего, использовании рабского труда и вымогательстве, подозревается в мошенничестве с землей.

Об этом сообщила пресс-служба Нижнегорского районного суда.

«Нижнегорец, ранее осужденный за похищение подростка, подозревается в мошенничестве. Нижнегорский районный суд продлил ему до 15 декабря 2021 года меру пресечения в виде заключения под стражу, избранную ранее», – говорится в сообщении.

В суде уточнили, что в открытом судебном заседании рассмотрели ходатайство следствия об избрании меры пресечения. По данным следствия, 58-летний житель района подозревается в совершении десяти умышленных тяжких преступлений против собственности.

«В период 2018-2019 годов нижнегорец предоставлял в ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» фиктивные договоры купли-продажи земельных участков с передаточными актами, заключенными с умершими на тот момент людьми. На основании данных договоров произведена государственная регистрация права собственности подозреваемого на указанные земельные участки», – уточнили в суде.

Ранее сообщалось, что Нижнегорский районный суд в июне этого года приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год восемь месяцев. Затем Верховный суд Крыма в апелляционном порядке смягчил приговор. В соответствии с решением Верховного суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет колонии строгого режима.

В мае прошлого года мужчина похитил 15-летнего подростка, который ходил по территории его земельного участка с металлоискателем, отвез на территорию своего предприятия и заставлял работать. При этом мужчина требовал выкуп в размере 120 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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