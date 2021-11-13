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Происшествия

Один человек погиб при столкновении трех автомобилей в Джанкойском районе

18:15 суббота, 13 ноября 2021
Джанкой

Один человек погиб при столкновении трех автомобилей в Джанкойском районе Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«По предварительным данным, 13 ноября в 14.15 на автомобильной дороге (Симферополь - Джанкой вблизи села Краснодольного) водитель (грузового) автомобиля Mercedes 519 cdi не выбрал дистанцию до впереди двигающегося транспортного средства Mercedes 190, водитель которого осуществлял поворот налево. От столкновения автомобиль Mercedes 190 отбросило на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ - 211540», – сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП водитель легкового Mercedes от полученных травм скончался на месте, а водитель и пассажир «ВАЗ» с различными травмами доставлены в больницу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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