Происшествия
На пляже в Крыму море вымыло человеческие скелеты
фото © Новости Крыма
В селе Окуневка Черноморского района местные жители обнаружили человеческие останки.
Высохшие скелеты виднеются на срезе глинистого обрыва. Очевидцы опубликовали видео в TikTok.
По словам местных жителей, на видео зафиксирован один из участков старого погоста в районе села Громово. В администрации поселка об этой проблеме давно знают, но пока ничего не могут поделать.
Напомним, ранее под Симферополем нашли таинственное захоронение.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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