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Происшествия

На пляже в Крыму море вымыло человеческие скелеты

16:23 суббота, 13 ноября 2021
На пляже в Крыму море вымыло человеческие скелеты

фото © Новости Крыма

В селе Окуневка Черноморского района местные жители обнаружили человеческие останки.

Высохшие скелеты виднеются на срезе глинистого обрыва. Очевидцы опубликовали видео в  TikTok.

По словам местных жителей, на видео зафиксирован один из участков старого погоста в районе села Громово. В администрации поселка об этой проблеме давно знают, но пока ничего не могут поделать.

Напомним, ранее под Симферополем нашли таинственное захоронение.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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