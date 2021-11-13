На пляже в Крыму море вымыло человеческие скелеты

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В селе Окуневка Черноморского района местные жители обнаружили человеческие останки.

Высохшие скелеты виднеются на срезе глинистого обрыва. Очевидцы опубликовали видео в TikTok.

По словам местных жителей, на видео зафиксирован один из участков старого погоста в районе села Громово. В администрации поселка об этой проблеме давно знают, но пока ничего не могут поделать.

Напомним, ранее под Симферополем нашли таинственное захоронение.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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