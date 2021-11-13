Происшествия
Мужчина пытался вывезти из Крыма взрывчатку в банке варенья
Украинские пограничники совместно с сотрудниками СБУ в АР Крым задержали на границе Крыма с Украиной мужчину, который пытался вывезти из территории полуострова взрывчатку в банке с вареньем, сообщают в пресс-службе Херсонского погранотряда.
«10 ноября в контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак» из оккупированного полуострова прибыл автомобиль RENAULT TRAFIC под управлением гражданина Украины и тремя гражданами Украины, следовавшими в качестве пассажиров. При осмотре транспортного средства пограничники совместно с сотрудниками ГУ СБУ в АР Крым и инспектором таможни среди вещей обнаружили банку варенья, в которой находилась тротиловая шашка весом 400 граммов», – сказано в сообщении.
Кроме того, согласно информации, у одного из пассажиров пограничники обнаружили два ножа.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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