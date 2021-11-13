Происшествия
Масштабное ДТП в Крыму: 12 пострадавших
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Авария с участием легковушки и микроавтобуса произошла на юге Крыма. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
«13 ноября примерно в 8.40 на автодороге Севастополь – Ялта водитель автомобиля «Волга» 1988 года рождения выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes с восьмью пассажирами, которым управлял водитель 1991 года рождения. В результате ДТП 12 человек получили травмы различной степени тяжести», – говорится в сообщении.
Водитель легковушки в тяжелом состоянии доставлен в больницу. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Движение по одной полосе дороги закрыто.
По факту происшествия проводится проверка.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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