Какой сегодня праздник 13 ноября

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Сегодня, 13 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день доброты (World Kindness Day)

Фото thejizn.com

13 ноября ежегодно во многих странах мира отмечают замечательный праздник - Всемирный день доброты (World Kindness Day). Этот день был учрежден в 1998 году Всемирным движением за доброту, которое начало свою работу в 1997 году в Японии. Движение не имело политических или религиозных ограничений, а в его состав изначально входили только жители тихоокеанского региона. Спустя некоторое время, ряды Всемирного движения за доброту с удовольствием пополнили и представители других государств.

Всемирный день доброты - неофициальный праздник. В настоящее время его отмечают в 28 странах мира. Основной целью Дня доброты является - сделать доброту стандартом, которому будут следовать все люди и от этого наше общество, безусловно, станет лучше для жизни. Несомненно - доброта является частью человеческого бытия, она - это гуманность к людям, любовь и забота об окружающих.

День войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ (День войск РХБЗ)

13 ноября в российских Вооруженных силах отмечается памятная дата — День войск радиационной, химической и биологической защиты (Войск РХБЗ), установленный Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах РФ».

Военные химики появились в русской армии еще в период Первой мировой войны. Первым учреждением Красной Армии, занимавшимся вопросами противохимической защиты, был Особый химический отдел (9 отдел) Главного артиллерийского управления рабоче-крестьянской Красной Армии. Он был образован летом 1918 года и занимался вопросами учета и хранения военно-химического имущества, оставшегося от старой русской армии.

Официальной датой образования войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) считается 13 ноября 1918 года, когда приказом Революционного Военного Совета республики № 220 были образованы первые органы и подразделения химической защиты в действующей армии.

Спиридон и Никодим

Народный праздник «Спиридон и Никодим» отмечается 13 ноября (по старому стилю – 31 октября). В православном календаре это дата почтения памяти преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских. Другие названия праздника: «Никодим», «Никодимов день», «День матицы». В разных регионах Руси день 13 ноября отмечался по-своему: где-то чтили охотников, где-то рыболовы устраивали свой праздник, где-то провожали осень и встречали зиму.

Также сегодня, 13 ноября, отмечают такие праздники:

- Международный день слепых (International Day of the Blind)

- День службы защиты государственной тайны ВС РФ

- День войск радио и радиотехнической разведки (РиРТР) ВС РФ

- День памяти преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских

- День рождения сосиски

- День собирания ключей и монеток

- Всемирный день географических информационных систем (GIS Day)

- День работников и специалистов в сфере дистанционного банковского обеспечения

- День памяти 100 тысяч мучеников Тбилиси

- День посадки деревьев в Македонии

- День «Пустите слух» (Start a Rumor Day) в США

- День индийского пудинга (National Indian Pudding Day) в США

- Фестиваль белых трюфелей в Сан-Миниато

- Дивали — фестиваль огней в Индии

Сегодня именины празднуют: Николай, Федор, Василий, Кузьма, Амплий, Аристовул, Варнава, Наркисс, Стахий, Степан, Трофим, Урван, Роман, Савва, Никодим, Авраамий, Герман, Артемий, Селевкий, Епимах, Мавра, Демьян, Доримедонт, Арсакий, Апеллий (Пелей), Вас, Спиридон (Свирид).

Что происходило 13 ноября в прошлые годы

1708 - — Российская армия Александра Меншикова разгромила Батурин – гетманскую столицу. Во время захвата были истреблены все жители города.

1851 - — Начала роботу железная дорога из Николаева и к нему.

1918 - — Указом Скоропадского был освобожден Симон Петлюра, который находился в заключении. Сразу после освобождения Симон Петлюра поехал в Белую Церковь с целью... организовать

1918 - — Создан новый высший орган властиДиректория УНР. Создание проходило тайно на заседании Украинского национального союза.

1918 - Провозглашение ЗУНР (Западно-Украинская Народная Республика) во Львове. Провозглашение ЗУНР произошло благодаря принятию временного основного закона.

1918 - Был разорван Брестский мир, причем в одностороннем порядке. Инициатором разрыва стала Советская Россия.

1943 - Начало Киевской оборонительной операции войск первого Украинского фронта. Благодаря успешному ходу операции, Киев не стал жертвой нацистов во второй раз.

1945 - Франция получила главу Временного правительства. Им стал Шарль де Голлькультовая личность в жизни страны.

1956 - Очередная ступенька к развитию мощи Советского Союза преодоленав Ворошиловграде запущена в работу крупнейшая в Европе мартеновская печь.

1971 - Впервые был выведен на орбиту Марса искусственный спутник под названием «Маринер-9». Спутник был изготовлен и запущен с космодромов США.

1980 - В прессе появились первые фотографии планеты Сатурн крупным планом. Планета была сфотографирована американским шаттлом фоном «Вояджер-1»

1994 - В Швеции проведен референдум по вопросу вступления в Евросоюз. Большинство поддержало инициативу и Швеция стала участником Евросоюза.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 13 ноября. Какие праздники будут завтра?

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