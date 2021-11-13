Коронавирус в Крыму
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Чем чаще всего болеют крымчане после перенесенного COVID-19
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Чаще всего после перенесенной коронавирусной инфекции жители Крыма сталкиваются с пневмонией, бронхитом и кожными заболеваниями.
Об этом рассказала исполняющая обязанности главного врача филиала Федерального научно-клинического центра ФМБА России в Крыму Туйаара Николаевна Санникова.
«Основная причина осложнений после лечения коронавируса – ослабление иммунитета. Пневмония, бронхит, кожные инфекции – самые распространенные заболевания после лечения от COVID-19. В- и Т-лимфоциты являются основными защитниками иммунной системы, а более, чем у 83% человек, перенесших коронавирус, их число резко снижается. Поэтому даже незначительные раны на эпидермисе заживают долго и могут стать очагом инфекции даже спустя 11 недель после выздоровления», - объясняет доктор.
По ее словам, выявить такие заболевания на ранней стадии и сразу купировать их развитие поможет углубленная диспансеризация, которую следует пройти через 4-6 недель после перенесенного COVID-19.
Особенно важно обследоваться диабетикам, онкобольным, людям с аутоиммунными заболеваниями, патологиями легких, сердца, сосудов, а также тем, у кого нарушен обмен веществ. «Диспансеризация включает измерение сатурации, спирографию, клинический и биохимический анализ крови, рентген органов грудной клетки и выявление уровня концентрации D-димера в крови (показывает риски тромбоза)», - напомнила Санникова.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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