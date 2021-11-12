Заместитель главы администрации Евпатории может быть уволен

Администрация Евпатории не выполнила поручение по обеспечению всех остановок общественного транспорта актуальным расписанием.

Как сообщил на совещании по реализации инфраструктурных проектов глава Крыма Сергей Аксенов в ходе общения с главой горадминистрации Романом Тихончуком, чиновник, ответственный за эту работу, получит выговор.

«У вас расписание на 100% остановкок есть? Вы скажите, потому что я ЦОР (Центр оперативного реагирования при Совмине Крыма) сейчас отправлю, попрошу помчаться в Евпаторию и посмотреть, – сказал Аксенов. – Был конкретный срок – это было мое поручение. Роман Георгиевич (Тихончук), кто из ваших заместителей занимается движением общественного транспорта и вообще общественным транспортом?»

Тихончук сообщил, что транспортную сферу курирует первый заместитель главы администрации Александр Рытов. После этого глава Крыма поручил выяснить, ставилась ли перед Рытовым задача по обеспечению остановок новым расписанием и в какие сроки следовало ее выполнить.

«Коллеги, работа по расписанию простейшая, – подчеркнул Аксенов. – Сегодня на сайте администрации должно быть опубликовано, если поручение Рытову Роман Георгиевич ставил, значит персональный выговор Рытову, если не ставил, значит, выговор Роману Георгиевичу».

Поручение главы Крыма вывесить актуальное расписание на всех остановках было дано всем муниципалитетам из-за массового несоблюдения графиков движения общественного транспорта. Кроме Евпатории, это поручение в срок не выполнили Симферополь, Керчь и Ялта.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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