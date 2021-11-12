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Власти заявляют, что закончили выкуп участков под трассу «Таврида» в Крыму
фото © Новости Крыма
В Крыму завершен процесс изъятия и выкупа у населения земельных участков, по которым проходит трасса «Таврида», все собственники получили компенсацию.
Об этом сообщил генеральный директор института «Шельф» Антон Шафиев на совещании по проблемным вопросам ЖКХ и реализации инфраструктурных проектов.
«1534 участка было под изъятие, процедура завершена. С людьми полностью рассчитались, компенсация выплачена в полном объеме. Право республики зарегистрировано», – сказал Шафиев.
На данный момент в правительстве Крыма завершается оформление соответствующих документов для последующей передачи в федеральный центр и ввода объекта в эксплуатацию.
Строительство «Тавриды» началось в мае 2017 года. Это автодорога категории IВ, на которой построено 19 транспортных развязок и 30 надземных пешеходных переходов. Строительство было разделено на семь этапов, шесть из которых прошли по территории Республики Крым, а седьмой находится в административных границах Севастополя. Трасса протяженностью более 250,7 километра через весь Крымский полуостров была построена чуть более чем за три года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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