Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.1
воздух +10
море +15

Власть

Власти Крыма возмущены ценами на картофель

13:40 пятница, 12 ноября 2021
Власти Крыма возмущены ценами на картофель

фото © Новости Крыма

Вице-премьер правительства Республики, министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин крайне возмущен ценообразованием на продукты питания на Куйбышевском рынке.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Цены не контролируются, необоснованно завышены и не соответствуют рекомендованным. Картофель 100-120 рублей, свекла – 80 рублей. Картофель должен стоить от 35 до 45 рублей за килограмм, свекла – 30 рублей», — возмутился Рюмшин.

Он добавил, что с главой администрации Симферополя Валентином Демидовым достигнута договоренность об обновлении договоров, заключенных с МУП «Метроград».

В новую редакцию договора будет внесено обязательство о мониторинге и четкое соблюдение рекомендованных Министерством промышленной политики Республики Крым цен.

Кроме того, прорабатывается вопрос о возможности предоставления мест для реализации собственной продукции сельхозтоваропроизводителям республики. На Куйбышевском рынке сейчас свободно 279 мест.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым в топе регионов по самой недоступной аренде жилья для семей. Республика Крым и город Севастополь – одни из худших российских регионов по доступности аренды жилья для семей с детьми,

С начала года еда в Севастополе подорожала более чем на 10 процентов. За девять месяцев 2021 года продовольственные товары в Севастополе подорожали на 10,5%.

В Крыму пообещали существенное снижение цен. Власти Крыма ожидают снижение цен на сельхозпродукцию после строительства оптово-распределительного центра под Симферополем.

Власти Севастополя рассказали кому ждать повышения пенсии. Власти Севастополя опровергли информацию СМИ, что якобы с 1 ноября пенсии 80-летних граждан вырастут вдвое.

Коронавирус в Крыму
Ситуация накаляется: в Крыму очередной коронавирусный рекорд

Ситуация накаляется: в Крыму очередной коронавирусный рекорд

828 случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Крым за 11 ноября – антирекорд.

Общество
Какой сегодня праздник 12 ноября

Какой сегодня праздник 12 ноября фото

Сегодня, 12 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
В Крыму расплодились дикие свиньи

В Крыму расплодились дикие свиньи

На Крымском полуострове вепрям стало тесно в своей естественной среде обитания, и они теперь довольно часто наведываются к людям.

Власть
Власти заявляют, что закончили выкуп участков под трассу «Таврида» в Крыму

Власти заявляют, что закончили выкуп участков под трассу «Таврида» в Крыму

В Крыму завершен процесс изъятия и выкупа у населения земельных участков, по которым проходит трасса «Таврида», все собственники получили компенсацию.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации