Власти Крыма возмущены ценами на картофель

фото © Новости Крыма

Вице-премьер правительства Республики, министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин крайне возмущен ценообразованием на продукты питания на Куйбышевском рынке.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Цены не контролируются, необоснованно завышены и не соответствуют рекомендованным. Картофель 100-120 рублей, свекла – 80 рублей. Картофель должен стоить от 35 до 45 рублей за килограмм, свекла – 30 рублей», — возмутился Рюмшин.

Он добавил, что с главой администрации Симферополя Валентином Демидовым достигнута договоренность об обновлении договоров, заключенных с МУП «Метроград».

В новую редакцию договора будет внесено обязательство о мониторинге и четкое соблюдение рекомендованных Министерством промышленной политики Республики Крым цен.

Кроме того, прорабатывается вопрос о возможности предоставления мест для реализации собственной продукции сельхозтоваропроизводителям республики. На Куйбышевском рынке сейчас свободно 279 мест.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым в топе регионов по самой недоступной аренде жилья для семей. Республика Крым и город Севастополь – одни из худших российских регионов по доступности аренды жилья для семей с детьми,

С начала года еда в Севастополе подорожала более чем на 10 процентов. За девять месяцев 2021 года продовольственные товары в Севастополе подорожали на 10,5%.

В Крыму пообещали существенное снижение цен. Власти Крыма ожидают снижение цен на сельхозпродукцию после строительства оптово-распределительного центра под Симферополем.

Власти Севастополя рассказали кому ждать повышения пенсии. Власти Севастополя опровергли информацию СМИ, что якобы с 1 ноября пенсии 80-летних граждан вырастут вдвое.