Власть
Власти Крыма возмущены ценами на картофель
фото © Новости Крыма
Вице-премьер правительства Республики, министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин крайне возмущен ценообразованием на продукты питания на Куйбышевском рынке.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Цены не контролируются, необоснованно завышены и не соответствуют рекомендованным. Картофель 100-120 рублей, свекла – 80 рублей. Картофель должен стоить от 35 до 45 рублей за килограмм, свекла – 30 рублей», — возмутился Рюмшин.
Он добавил, что с главой администрации Симферополя Валентином Демидовым достигнута договоренность об обновлении договоров, заключенных с МУП «Метроград».
В новую редакцию договора будет внесено обязательство о мониторинге и четкое соблюдение рекомендованных Министерством промышленной политики Республики Крым цен.
Кроме того, прорабатывается вопрос о возможности предоставления мест для реализации собственной продукции сельхозтоваропроизводителям республики. На Куйбышевском рынке сейчас свободно 279 мест.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крым в топе регионов по самой недоступной аренде жилья для семей. Республика Крым и город Севастополь – одни из худших российских регионов по доступности аренды жилья для семей с детьми,
С начала года еда в Севастополе подорожала более чем на 10 процентов. За девять месяцев 2021 года продовольственные товары в Севастополе подорожали на 10,5%.
В Крыму пообещали существенное снижение цен. Власти Крыма ожидают снижение цен на сельхозпродукцию после строительства оптово-распределительного центра под Симферополем.
Власти Севастополя рассказали кому ждать повышения пенсии. Власти Севастополя опровергли информацию СМИ, что якобы с 1 ноября пенсии 80-летних граждан вырастут вдвое.
Ситуация накаляется: в Крыму очередной коронавирусный рекорд
828 случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Крым за 11 ноября – антирекорд.
Какой сегодня праздник 12 ноября фото
Сегодня, 12 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму расплодились дикие свиньи
На Крымском полуострове вепрям стало тесно в своей естественной среде обитания, и они теперь довольно часто наведываются к людям.
ФСБ задержала бывшего мэра Симеиза по подозрению в госизмене
Сотрудники ФСБ сообщают, что «задержали в Крыму гражданина России, осуществлявшего деятельность в пользу Службы безопасности Украины».
10 ноября
Власти заявляют, что закончили выкуп участков под трассу «Таврида» в Крыму
В Крыму завершен процесс изъятия и выкупа у населения земельных участков, по которым проходит трасса «Таврида», все собственники получили компенсацию.