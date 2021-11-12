Власти Крыма хотят построить горнолыжный курорт на Чатыр-Даге

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Горноложный курорт в Крыму может появиться в районе Ангарского перевала, на Чатыр-Даге.

Об этом сообщил министр курортов и туризма Вадим Волченко в эфире телеканала «Миллет», информирует ТАСС.

«Министерством было проведено исследование с несколькими фирмами крупнейшими в России, которые занимались строительством горнолыжных курортов, и потенциальная возможность меньше на Ай-Петри, потому что там карстовые породы, там уходит вода - не сохраняется снег. А на многих курортах снег сохраняется даже летом. Но есть возможности в районе Ангарского перевала, Чатыр-Даг» – сказал Волченко.

Он отметил, что основным вопросом остается соблюдение природоохранных требований.

«Не такая простая история, но она возможна. Потенциальная возможность для какого-то количества спортивных трасс (у нас не будут многокилометровые трассы, нет просто такого перепада высот). Это прорабатывается сейчас правительством, есть интерес у инвесторов», – добавил министр.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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