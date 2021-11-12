Власть
В Симферополе водители снова разгадывают дорожную головоломку
В Симферополе новая дорожная разметка в очередную раз озадачила водителей. На этот раз разгадать головоломку предстоит на улице Гоголя, поскольку разметка и знак противоречат друг другу.
«Улица Гоголя, в чем здесь логика? Разметка и знак противоречат друг другу», — сообщают пользователи соцсетей.
В комментариях симферопольцы строят предположения, какой логикой руководствовались дорожные службы, когда делали дорожную разметку.
«Да, там идет дальше сужение дороги в одну полосу. Те, кто справа едут прямо через прерывистую после перекрестка считая себя правыми, те кто слева едут в ту полосу тоже считают себя правыми, т.к. у тех кто справа прерывистая. На следующем перекрестке знака нет, сужение есть и правая полоса едет прямо вновь через прерывистую, считая, что они главнее, слева едут тоже в нее, считая, что они главнее. Наверно ждут ДТП, чтоб начать исправлять указатели».
«По ПДД, если разметка противоречит знакам, руководствуемся знаками… Знаками судьбы».
«Это для догадливых».
Буквально на днях автолюбители в соцсетях делились фото, В одном месте были расположены сразу три дорожных знака.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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