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Происшествия

В Симферополе перевернулось такси

В Симферополе на перекрестке улиц Трубаченко и Зенитная после столкновения с другим автомобилем перевернулось такси.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что участники ДТП остались живы. Горожане отнеслись с юмором к происшествию и строили самые разные предположения:

«Машинка подъехала – выходите!», «Ждет чтоб пузико почесали…», «Мастер-класс парковки от таксистов…», «Летом будет аренда с выкупом».

Часть автомобилистов считает, что на данном перекресте не соблюли все необходимые меры безопасности:

«Дорогу сделать — сделали, а обезопасить забыли. Предупреждающий знак у самого перекрестка. Лежачего полицейского по-хорошему нужно ставить».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Пьяный водитель устроил дебош на заправке в Феодосии. В Феодосии правоохранители задержали крымчанина, который управлял машиной в состоянии опьянения и спровоцировал конфликт на местной автозаправке.

Россиянка нарисовала свастику на фасаде ТРЦ Ялты. Жители курортной столицы Крыма осудили действия туристки из Москвы, которая нарисовала нацистский символ на фасаде торгово-развлекательного центра Ялты.

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