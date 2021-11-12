Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крым разворачивает новые койки для взрослых и детей с COVID-19 ● Ситуация накаляется: в Крыму очередной коронавирусный рекорд ● Привитой в Севастополе коктейлем из вакцин не дали QR-код ● В Севастополе реально заболевших коронавирусом может быть в разы больше официальных данных ● В «Херсонес Таврический» можно попасть без QR-кода и ПЦР-теста
В Крыму закончилась вакцина от коронавируса
фото © rg.ru
В Крыму закончился запас вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».
Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский. Поставка новой партии препарата ожидается в ближайшее время.
Однако в минздраве напомнили, что пройти ревакцинацию можно любым из зарегистрированных в России препаратов.
«На сегодняшний в день в Крыму достаточный запас вакцины для иммунизации против новой коронавирусной инфекции. Закончился препарат «Спутник Лайт», но этот вопрос находится на контроле федерального министерства. В течение месяца ожидаем поставку данной вакцины», - сказал замминистра.
По данным федерального регистра вакцинированных и ревакцинированных, на сегодняшний день в Крыму от коронавирусной инфекции первым компонентом привито 778, 6 тысяч человек, вторым – 593, 9 тысяч человек.
Как ранее сообщалось, для организации прививочной компании в Крыму развернуты 127 пунктов вакцинации, ежедневно иммунизацию проходят порядка 15-20 тысяч граждан.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ситуация накаляется: в Крыму очередной коронавирусный рекорд. 828 случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Крым за 11 ноября – антирекорд.
Привитой в Севастополе коктейлем из вакцин не дали QR-код. Пациентке отказано в сертификате и предложено сделать еще один укол.
В Севастополе реально заболевших коронавирусом может быть в разы больше официальных данных. В департаменте здравоохранения предполагают, что инфекции подверглись около 90 тысяч севастопольцев.
В Севастополе сложная ситуация с медицинским кислородом. Напряженная ситуация с обеспечением жидким кислородом для лечения ковидных больных в Севастополе сложилась из-за того, что в Крыму и Севастополе производителей нет, и его приходится везти машинами из Ростовской области и Краснодарского края.
В Крыму закончилась вакцина от коронавируса
В Крыму закончился запас вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».
В Крыму банда подростков грабит продуктовые магазины
Сотрудники одного из продуктовых магазинов в Алуште выложили в сеть видео с камер наблюдения, чтобы предупредить о трех подростках, которые регулярно воруют.
Ситуация накаляется: в Крыму очередной коронавирусный рекорд
828 случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Крым за 11 ноября – антирекорд.
ФСБ задержала бывшего мэра Симеиза по подозрению в госизмене
Сотрудники ФСБ сообщают, что «задержали в Крыму гражданина России, осуществлявшего деятельность в пользу Службы безопасности Украины».
10 ноября
Привитой в Севастополе коктейлем из вакцин не дали QR-код
Пациентке отказано в сертификате и предложено сделать еще один укол.