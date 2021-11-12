В Крыму закончилась вакцина от коронавируса

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В Крыму закончился запас вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский. Поставка новой партии препарата ожидается в ближайшее время.

Однако в минздраве напомнили, что пройти ревакцинацию можно любым из зарегистрированных в России препаратов.

«На сегодняшний в день в Крыму достаточный запас вакцины для иммунизации против новой коронавирусной инфекции. Закончился препарат «Спутник Лайт», но этот вопрос находится на контроле федерального министерства. В течение месяца ожидаем поставку данной вакцины», - сказал замминистра.

По данным федерального регистра вакцинированных и ревакцинированных, на сегодняшний день в Крыму от коронавирусной инфекции первым компонентом привито 778, 6 тысяч человек, вторым – 593, 9 тысяч человек.

Как ранее сообщалось, для организации прививочной компании в Крыму развернуты 127 пунктов вакцинации, ежедневно иммунизацию проходят порядка 15-20 тысяч граждан.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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