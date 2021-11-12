В Крыму подорожали огурцы, капуста и рыба

По данным Крымстата за неделю в республике подорожали огурцы (на 3,78 %), капуста белокочанная (на 1,6%), рыба мороженная неразделанная (на 1,58%).

Также подорожали помидоры (на 0,83%), колбаса варено-копченая (на 0,82%).

Напомним, значительный рост цен на овощи зафиксировали в конце сентября. Цена на помидоры повысилась на 11, 68 %, на огурцы 4,88 %.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Объем кредитования крымчан вырос в 1,5 раза за год. За январь-сентябрь этого года крымчане получили кредиты на общую сумму 60,8 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Крым в топе регионов по самой недоступной аренде жилья для семей. Республика Крым и город Севастополь – одни из худших российских регионов по доступности аренды жилья для семей с детьми,

С начала года еда в Севастополе подорожала более чем на 10 процентов. За девять месяцев 2021 года продовольственные товары в Севастополе подорожали на 10,5%.

В Крыму пообещали существенное снижение цен. Власти Крыма ожидают снижение цен на сельхозпродукцию после строительства оптово-распределительного центра под Симферополем.