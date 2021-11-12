Власть
В Крыму подорожали огурцы, капуста и рыба
По данным Крымстата за неделю в республике подорожали огурцы (на 3,78 %), капуста белокочанная (на 1,6%), рыба мороженная неразделанная (на 1,58%).
Также подорожали помидоры (на 0,83%), колбаса варено-копченая (на 0,82%).
Напомним, значительный рост цен на овощи зафиксировали в конце сентября. Цена на помидоры повысилась на 11, 68 %, на огурцы 4,88 %.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Объем кредитования крымчан вырос в 1,5 раза за год. За январь-сентябрь этого года крымчане получили кредиты на общую сумму 60,8 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Крым в топе регионов по самой недоступной аренде жилья для семей. Республика Крым и город Севастополь – одни из худших российских регионов по доступности аренды жилья для семей с детьми,
С начала года еда в Севастополе подорожала более чем на 10 процентов. За девять месяцев 2021 года продовольственные товары в Севастополе подорожали на 10,5%.
В Крыму пообещали существенное снижение цен. Власти Крыма ожидают снижение цен на сельхозпродукцию после строительства оптово-распределительного центра под Симферополем.
В Крыму закончилась вакцина от коронавируса
В Крыму закончился запас вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».
В Крыму банда подростков грабит продуктовые магазины
Сотрудники одного из продуктовых магазинов в Алуште выложили в сеть видео с камер наблюдения, чтобы предупредить о трех подростках, которые регулярно воруют.
Ситуация накаляется: в Крыму очередной коронавирусный рекорд
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Сотрудники ФСБ сообщают, что «задержали в Крыму гражданина России, осуществлявшего деятельность в пользу Службы безопасности Украины».
10 ноября
Привитой в Севастополе коктейлем из вакцин не дали QR-код
Пациентке отказано в сертификате и предложено сделать еще один укол.