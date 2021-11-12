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Происшествия

В Крыму банда подростков грабит продуктовые магазины

17:05 пятница, 12 ноября 2021
Алушта
В Крыму банда подростков грабит продуктовые магазины

фото © Новости Крыма

Сотрудники одного из продуктовых магазинов в Алуште выложили в сеть видео с камер наблюдения, чтобы предупредить о трех подростках, которые регулярно воруют.

Компания подростков из двух парней и девушки систематически ворует пиво в магазинах.

«Постоянно приходят, ничего не берут, а уходят с полными карманами. Сейчас она засунет его (товар) в карман и пойдет, борзая красавица», — комментирует порядок действий воришек сотрудник магазина.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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