Происшествия
В Крыму банда подростков грабит продуктовые магазины
фото © Новости Крыма
Сотрудники одного из продуктовых магазинов в Алуште выложили в сеть видео с камер наблюдения, чтобы предупредить о трех подростках, которые регулярно воруют.
Компания подростков из двух парней и девушки систематически ворует пиво в магазинах.
«Постоянно приходят, ничего не берут, а уходят с полными карманами. Сейчас она засунет его (товар) в карман и пойдет, борзая красавица», — комментирует порядок действий воришек сотрудник магазина.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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