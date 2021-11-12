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Происшествия

В Крыму байкер шокировал полицию дозой спиртного в крови

16:33 пятница, 12 ноября 2021

В Красногвардейском районе полицейские задержали 39-летнего мотоциклиста, который колесил по селу в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Об этом рассказали в пресс-службе республиканского МВД. Инцидент произошел в селе Полтавка.

Сотрудники дорожной полиции остановили мотоцикл, у водителя которого наблюдались признаки опьянения. Байкер согласился пройти освидетельствование, которое показало многократное превышение допустимой дозы спиртного в крови.

«Результат подтвердил наличие алкоголя в количестве 1,43 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе, что является превышением нормы почти в 9 раз. Как выяснилось в результате проверки, гражданин ранее уже позволял себе сесть за руль в состоянии опьянения, за что привлекался к административной ответственности», – рассказали в ведомстве. Возбуждено уголовное дело.

За повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения любителю погонять под градусом грозит до двух лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанину грозит тюрьма за пьяную поездку на мотоцикле. 39-летний житель села Полтавка Красногвардейского района попался полицейским на пьяном вождении, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

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