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Общество

В Крым идет потепление: прогноз погоды

18:47 пятница, 12 ноября 2021
В Крым идет потепление: прогноз погоды

фото © pixabay.com

В выходные на полуострове потеплеет до +15 градусов, будет солнечно и без осадков.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«Синоптическая ситуация будет определяться областью повышенного атмосферного давления, а это значит, что погода, говоря языком метеорологов, будет «миллион на миллион», то есть практически без облачности и с хорошей видимостью. При таком солнечном прогреве температура воздуха будет вполне комфортная. В субботу ночью 0..+5, днем +10…15. В воскресенье в ночные часы +1..6 и днем до +10…15», - рассказал Тишковец.

Такие температурные отметки на несколько градусов превышают среднемноголетние значения, добавил специалист ФОБОС.

Однако надолго в Крыму тепло не задержится, и уже после выходных полуостров окажется под влиянием холодного фронта. Прогнозируются осадки и понижение температуры воздуха.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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