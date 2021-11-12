Украинец пытался прорваться в Крым «в поисках лучшей жизни»

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по РК задержали гражданина Украины, который пытался попасть в Крым в обход работающих пунктов пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина попытался под покровом ночи обойти контрольный пункт «Армянск».

«В ходе опроса 33-летний иностранец признался, что в Крым он хотел попасть в поисках лучшей жизни. На нарушение российского законодательства пошел осознанно и понимал, что без действительных документов, его через границу не пропустят», - говорится в сообщении ведомства.

В ходе проверки пограничники выявили, что в 2019 году мужчина был привлечен к уголовной ответственности за совершение кражи на территории Крыма. После освобождения в 2021 году он был выслан с запретом на въезд в страну до 2029 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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