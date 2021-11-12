Суд вынес приговор подрядчику строительства школы в Феодосии

Железнодорожный суд Симферополя приговорил директора одного из крымских предприятий к пяти годам и шести месяцам лишения свободы.

Приговор вынесен по обвинению в отмывании бюджетных средств при строительстве школы в Феодосии, сообщили в прокуратуре Крыма.

«В ходе судебного разбирательства установлено, что руководитель предприятия ввел в заблуждение должностных лиц Службы капитального строительства Республики Крым о наличии у возглавляемой им фирмы реальной возможности выполнить строительно-монтажные работы общеобразовательной школы на 800 мест в микрорайоне Челноковский массив Феодосии», – сообщили в прокуратуре.

После заключения госконтракта предприятию перечислили аванс на сумму более 210 млн рублей. Из них 128 млн рублей подсудимый потратил по своему усмотрению. «Для создания видимости законной предпринимательской деятельности злоумышленник дал поручение бухгалтеру организации перечислить денежные средства на счета ряда компаний для приобретения транспортных средств, с руководителями которых впоследствии обвиняемый заключил договоры купли-продажи», – пояснили в надзорном ведомстве.

Таким образом глава предприятия легализовал более 6 млн рублей. С подсудимого взыскан ущерб 128 млн рублей.

Его признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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