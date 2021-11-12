Ситуация накаляется: в Крыму очередной коронавирусный рекорд

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828 случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Крым за 11 ноября – антирекорд.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 9 774 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 823 человека, выздоровевших за весь период – 93 793.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе реально заболевших коронавирусом может быть в разы больше официальных данных. В департаменте здравоохранения предполагают, что инфекции подверглись около 90 тысяч севастопольцев.

В Севастополе сложная ситуация с медицинским кислородом. Напряженная ситуация с обеспечением жидким кислородом для лечения ковидных больных в Севастополе сложилась из-за того, что в Крыму и Севастополе производителей нет, и его приходится везти машинами из Ростовской области и Краснодарского края.

В Крыму занято 90 процентов ковидных коек. На сегодняшний день в Крыму развернуто свыше 5 тысяч коек для больных ковидом. Этого республике, в целом, достаточно.

Власти обещают, что вот-вот в Крыму сформируется коллективный иммунитет от ковида. Коллективного иммунитета от COVID-19 в Крыму планируют достичь к концу года.