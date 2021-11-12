Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Привитой в Севастополе коктейлем из вакцин не дали QR-код ● В Севастополе реально заболевших коронавирусом может быть в разы больше официальных данных ● В «Херсонес Таврический» можно попасть без QR-кода и ПЦР-теста ● В Севастополе сложная ситуация с медицинским кислородом ● В Крыму занято 90 процентов ковидных коек
Ситуация накаляется: в Крыму очередной коронавирусный рекорд
фото © rbc.ru
828 случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Крым за 11 ноября – антирекорд.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 9 774 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 823 человека, выздоровевших за весь период – 93 793.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе реально заболевших коронавирусом может быть в разы больше официальных данных. В департаменте здравоохранения предполагают, что инфекции подверглись около 90 тысяч севастопольцев.
В Севастополе сложная ситуация с медицинским кислородом. Напряженная ситуация с обеспечением жидким кислородом для лечения ковидных больных в Севастополе сложилась из-за того, что в Крыму и Севастополе производителей нет, и его приходится везти машинами из Ростовской области и Краснодарского края.
В Крыму занято 90 процентов ковидных коек. На сегодняшний день в Крыму развернуто свыше 5 тысяч коек для больных ковидом. Этого республике, в целом, достаточно.
Власти обещают, что вот-вот в Крыму сформируется коллективный иммунитет от ковида. Коллективного иммунитета от COVID-19 в Крыму планируют достичь к концу года.
Ситуация накаляется: в Крыму очередной коронавирусный рекорд
828 случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Крым за 11 ноября – антирекорд.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Какой сегодня праздник 12 ноября фото
Сегодня, 12 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Белорусские фуры задержаны при въезде на Крымский мост
Водители уже трое суток ждут, когда им разрешат забрать груз.
17 часов назад
Очередному мэру в Крыму грозит отставка
17 часов назад
Россиянка нарисовала свастику на фасаде ТРЦ Ялтывидео
16 часов назад
Власти заявляют, что закончили выкуп участков под трассу «Таврида» в Крыму
В Крыму завершен процесс изъятия и выкупа у населения земельных участков, по которым проходит трасса «Таврида», все собственники получили компенсацию.