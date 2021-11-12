Севастопольцы просят Развожаева убрать блокпосты из куч мусора

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Проблема несанкционированных свалок в городе не решается.

В Нахимовском районе Севастополя скопились целые горы мусорных отходов. Несанкционированные свалки расположены на улицах Комсомольская, Лазаревская, Коли Пищенко, Муромская, Горпищенко. Люди устали жить в таких условиях и просят, чтобы губернатор Михаил Развожаев наконец-то убрал кучи мусора, которые местами уже напоминают блокпосты.

Свалка на перекрестке улиц Коли Пищенко и Бирюлева находится на первом месте по своему масштабу, сообщает НТС. Она настолько большая, что уже влияет на безопасность движения автомобилей. Своего рода мусорный блокпост ограничил видимость для водителей, которые проезжают нерегулируемый перекресток улиц Коли Пищенко и Бирюлева. Со стороны кажется, что в скором времени мусор захватит часть дороги.

По словам председателя общественной организации «Офицерский корпус Севастополя» Валерия Стрюкова, все контейнеры в этом месте переполнены, и местным жителям ничего другого не остается, кроме как продолжать выбрасывать мусор, что приводит к разрастанию свалки.

Стрюков призвал севастопольские власти немедленно заняться решением мусорной проблемы в городе.

Как заявил журналистам глава Нахимовского муниципального округа Севастополя Михаил Лазарев, проблема несанкционированных свалок будет полностью решена на территории Нахимовского округа в двадцатых числах ноября.

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