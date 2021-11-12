Происшествия
Рецидивист украл из магазина в Ялте походные принадлежности
Сотрудники уголовного розыска Ялты по «горячим следам» задержали подозреваемого в краже из магазина товаров для турпоходов и пикников.
Об этом сообщили в ялтинском управлении МВД.
«В дежурную часть поступило заявление от владельца магазина о том, что неизвестный мужчина тайно похитил лежащие на витрине товары для пикников и походов на общую сумму 9500 рублей», – рассказали правоохранители.
По информации полицейских, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» был установлен и задержан ранее судимый за имущественные преступления 39-летний приезжий мужчина.
«Злоумышленник признался в совершении преступления и пояснил, что украденные вещи продал на набережной Ялты неизвестному лицу за 5000 рублей, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды», – уточнили в управлении МВД. Правоохранителям также стало известно, что задержанный на протяжении нескольких месяцев совершал и другие подобные кражи на территории Ялты.
При этом полицейские отметили, что отделом дознания ОП «Ливадийский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ, санкция которой предусматривает за кражу до двух лет лишения свободы. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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