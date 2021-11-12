Пьяный водитель устроил дебош на заправке в Феодосии

В Феодосии правоохранители задержали крымчанина, который управлял машиной в состоянии опьянения и спровоцировал конфликт на местной автозаправке.

Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Росгвардии. Инцидент произошел накануне ночью – на одной из АЗС сработал сигнал «тревоги».

На место происшествия оперативно прибыл наряд вневедомственной охраны. Как рассказали правоохранителям сотрудники автозаправки, один из водителей приехал заправлять авто в нетрезвом виде. Другой посетитель сделал ему замечание, однако в ответ на это мужчина начал дебоширить и пытался завязать драку.

«Увидев правоохранителей, нарушитель попытался скрыться с места происшествия, но был остановлен сотрудниками Росгвардии. Им оказался 43-летний местный житель», - рассказали в ведомстве.

Мужчину задержали и передали сотрудникам дорожной полиции для дальнейшего разбирательства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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