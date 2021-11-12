Общество
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 12 ноября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 12 ноября.
Крымгидрометцентр не передавал на сегодня погодных предупреждений об опасных явлениях.
В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 11, ночью от 0 до 3 градусов. Ветер юго-восточный 5 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 89 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 12, ночью от 4 до 9 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 78 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью от 5 до 8 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 84 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 11, ночью от 3 до 8 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 75 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 12, ночью от 5 до 8 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 73 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 12, ночью от 3 до 8 градусов. Ветер юго-восточный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 78 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -1 до 11, ночью от -1 до 5 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 97 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 12, ночью от 1 до 7 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 92 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 9, ночью от 2 до 5 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 76 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 10, ночью от 1 до 5 градусов. Ветер юго-восточный 3 км/час, возможны порывы до 7 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 77 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 11 до 16 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 15, на мысе Казантип в Азовском море - 13, в Керчи - 13, в Николаевке - 16, в Севастополе - 16, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 15, в Феодосии - 15, в Ялте - 15 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 27, на Кипре - 23, в Одессе - 12, в Сочи - 17, в Турции - 23, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.
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