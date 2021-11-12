Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе реально заболевших коронавирусом может быть в разы больше официальных данных ● В «Херсонес Таврический» можно попасть без QR-кода и ПЦР-теста ● В Севастополе сложная ситуация с медицинским кислородом ● В Крыму занято 90 процентов ковидных коек ● Власти обещают, что вот-вот в Крыму сформируется коллективный иммунитет от ковида
Привитой в Севастополе коктейлем из вакцин не дали QR-код
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Пациентке отказано в сертификате и предложено сделать еще один укол.
Жительнице Севастополя, которой поставили второй компонент другой вакцины от коронавируса, не дадут сертификат о вакцинации, пока она не сделает прививку в третий раз.
Ранее мы писали, что сперва женщине поставили первый компонент «КовиВака». Вторым компонентом в мобильном пункте вакцинации на площади Нахимова оказался «Спутник V». При этом в справке была указана необходимая гражданке вакцина.
Жительнице Севастополя предложили привиться спустя 21 день в третий раз – поставить второй компонент «КовиВака». До этого времени будет лишь справка о вакцинации первым компонентом. На госуслугах, по словам женщины, QR-кода еще не появился.
При этом женщине после прививки коктейлем из вакцин плохо уже третий день – температура 38 градусов, болит горло, заложен нос, сменяются жар и озноб.
В тексте использованы материалы: Примечания, Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе сложная ситуация с медицинским кислородом. Напряженная ситуация с обеспечением жидким кислородом для лечения ковидных больных в Севастополе сложилась из-за того, что в Крыму и Севастополе производителей нет, и его приходится везти машинами из Ростовской области и Краснодарского края.
В Крыму занято 90 процентов ковидных коек. На сегодняшний день в Крыму развернуто свыше 5 тысяч коек для больных ковидом. Этого республике, в целом, достаточно.
Власти обещают, что вот-вот в Крыму сформируется коллективный иммунитет от ковида. Коллективного иммунитета от COVID-19 в Крыму планируют достичь к концу года.
Стало известно, когда Крым получит вакцину «Спутник Лайт». Поставки вакцины «Спутник Лайт» в Крым ожидаются до конца месяца. При этом вопросы поставки препарата в регион находятся на личном контроле федеральной власти.
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