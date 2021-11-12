Полиция ищет стихийных торговцев на Ай-Петри

Ежедневно два сотрудника МВД и сотрудники органов муниципального контроля администрации Ялты осуществляют проверки на плато Ай-Петри, где могут быть размещены точки нестационарной торговли, а также взиматься плата за парковку.

Об этом сегодня на совещании по проблемным вопросам ЖКХ и реализации инфраструктурных проектов в РК сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Извиняюсь перед всеми туристами и жителями нашего региона, что мы сразу не использовали этот инструмент. Уверена, что на Ай-Петри будет порядок», — подчеркнула Янина Павленко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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