На реконструкцию площади Советской в Ялте хотят потратить 7 млн долларов

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Глава администрации Ялты Янина Павленко на совещании по проблемным вопросам ЖКХ и реализации инфраструктурных проектов в РК сообщила об удорожании проекта реконструкции площади Советской в центре города.

«Возникла сложность в связи с тем, что вместо проекта на 450 миллионов проектировщик из Москвы выдал месяц назад проект стоимостью 750 миллионов. Очень серьезная реконструкция предстоит с выносом сетей, площадь планируется выложить гранитом», — уточнила она.

Павленко добавила, что после повторной корректировки стоимость проекта реконструкции площади Советской уменьшилась до 500 миллионов рублей. Сейчас проект проходит экспертизу, которая должна быть завершена до 1-го декабря текущего года. 20-го декабря планируется заключить двухгодичный контракт и приступить к работам.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к главам всех администраций Крыма с требованием детально изучать обоснованность подорожания проектов реконструкции общественных территорий.

«Объективно мы согласимся с удорожанием, если на федеральном уровне выросли цены у производителей. За бюджетные деньги изощряться не надо», — сказал Сергей Аксенов.

Напомним, как сообщалось, проект благоустройства площади Советская в Ялте стал одним из победителей IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.у россиян в декабре

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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