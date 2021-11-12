Происшествия
На Фиоленте нашли ворованную машину и пьяного угонщика
В Севастополе правоохранители задержали молодого человека, который «под градусом» угнал машину и отправился на ней кататься по городу.
Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Росгвардии. Как рассказали в ведомстве, во время патрулирования в районе мыса Фиолент наряд вневедомственной охраны заметил припаркованную машину, похожую на ранее заявленную в розыск.
Возле нее находились двое молодых парней, которые при виде правоохранителей попытались скрыться.
«Одного из подозреваемых, 2003 года рождения, удалось задержать. Он доставлен в отдел полиции, проводится проверка», - сообщили в Росгвардии и уточнили, что задержанный молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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