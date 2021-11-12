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Происшествия

На Фиоленте нашли ворованную машину и пьяного угонщика

В Севастополе правоохранители задержали молодого человека, который «под градусом» угнал машину и отправился на ней кататься по городу.

Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Росгвардии. Как рассказали в ведомстве, во время патрулирования в районе мыса Фиолент наряд вневедомственной охраны заметил припаркованную машину, похожую на ранее заявленную в розыск.

Возле нее находились двое молодых парней, которые при виде правоохранителей попытались скрыться.

«Одного из подозреваемых, 2003 года рождения, удалось задержать. Он доставлен в отдел полиции, проводится проверка», - сообщили в Росгвардии и уточнили, что задержанный молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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