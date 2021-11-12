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Происшествия

Крымчанину грозит тюрьма за пьяную поездку на мотоцикле

13:05 пятница, 12 ноября 2021

39-летний житель села Полтавка Красногвардейского района попался полицейским на пьяном вождении, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Кроме того, выяснилось, что гражданин уже не в первый раз позволял себе садиться за руль в нетрезвом виде. Теперь в отношении его было возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 2 лет лишения свободы», — уточнили в пресс-службе.

Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в количестве 1,43 мг/л. этилового спирта в выдыхаемом воздухе, что является превышением нормы почти в 9 раз.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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