Происшествия
Крымчанину грозит тюрьма за пьяную поездку на мотоцикле
39-летний житель села Полтавка Красногвардейского района попался полицейским на пьяном вождении, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
«Кроме того, выяснилось, что гражданин уже не в первый раз позволял себе садиться за руль в нетрезвом виде. Теперь в отношении его было возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 2 лет лишения свободы», — уточнили в пресс-службе.
Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в количестве 1,43 мг/л. этилового спирта в выдыхаемом воздухе, что является превышением нормы почти в 9 раз.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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