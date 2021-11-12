Крымчанин проведет четыре года в колонии за хранение и продажу наркотиков

Нижнегорский районный суд Крыма признал местного жителя виновным в наркоторговле и незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Установлено, что в декабре 2020 года ранее не судимый мужчина, имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств и действуя из корыстных побуждений, договорился со своим знакомым о реализации наркотического средства. Во исполнение предварительных договоренностей мужчины встретились за границей населенного пункта Нижнегорского района, где продавец из рук в руки передал покупателю бумажный сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, получив взамен денежные средства в размере 1500 рублей», – говорится в сообщении.

В суде отметили, что сделка проводилась под контролем полицейских в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». Осужденный не знал, что его знакомый выступает в роли «условного покупателя». Кроме того, в январе текущего года подсудимый купил у неустановленного лица марихуану и прятал ее в тюках сена. Полицейские нашли наркотик во время обыска, который проводился у мужчины. Крымчанин признал свою вину полностью.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 228.1 УК РФ и по части 1 статьи 228 УК РФ. Суд приговорил его к наказанию в виде четырех лет и одного месяца колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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