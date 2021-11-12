Крым разворачивает новые койки для взрослых и детей с COVID-19

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Коечный фонд для пациентов с COVID увеличен до 5 365, мест в республиканских больницах на сегодняшний день хватает.

Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

По его словам, в медучреждениях региона развернуто 5076 коек для взрослых пациентов и 289 - для детей.

«Для обеспечения доставки пациентов с коронавирусной инфекцией определено 20 бригад, из которых 15 бригад скорой помощи, три бригады медицины катастроф, две эвакуационно-транспортировочные бригады санитарной авиации. В настоящее время продолжают свою работу дополнительно развернутые выездные общепрофильные бригады скорой медицинской помощи для оказания экстренной медицинской помощи», – сказал Юрий Гоцанюк.

В регионе продолжается иммунизация населения против COVID-19. Лидером по количеству привитого населения является Симферополь, где вакцинировано уже свыше 80% жителей. Также высокие показатели в Черноморском районе и на ЮБК. «В Черноморском районе привито 69,6% населения, в Армянске – 69,2%, в Алуште, Ялте, Судаке, Советском, Красноперекопском, Раздольненском и Красногвардейском районах вакцинировано 60-67% жителей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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