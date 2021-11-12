Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ситуация накаляется: в Крыму очередной коронавирусный рекорд ● Привитой в Севастополе коктейлем из вакцин не дали QR-код ● В Севастополе реально заболевших коронавирусом может быть в разы больше официальных данных ● В «Херсонес Таврический» можно попасть без QR-кода и ПЦР-теста ● В Севастополе сложная ситуация с медицинским кислородом
Крым разворачивает новые койки для взрослых и детей с COVID-19
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Коечный фонд для пациентов с COVID увеличен до 5 365, мест в республиканских больницах на сегодняшний день хватает.
Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
По его словам, в медучреждениях региона развернуто 5076 коек для взрослых пациентов и 289 - для детей.
«Для обеспечения доставки пациентов с коронавирусной инфекцией определено 20 бригад, из которых 15 бригад скорой помощи, три бригады медицины катастроф, две эвакуационно-транспортировочные бригады санитарной авиации. В настоящее время продолжают свою работу дополнительно развернутые выездные общепрофильные бригады скорой медицинской помощи для оказания экстренной медицинской помощи», – сказал Юрий Гоцанюк.
В регионе продолжается иммунизация населения против COVID-19. Лидером по количеству привитого населения является Симферополь, где вакцинировано уже свыше 80% жителей. Также высокие показатели в Черноморском районе и на ЮБК. «В Черноморском районе привито 69,6% населения, в Армянске – 69,2%, в Алуште, Ялте, Судаке, Советском, Красноперекопском, Раздольненском и Красногвардейском районах вакцинировано 60-67% жителей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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