Какой сегодня праздник 12 ноября

Сегодня, 12 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Праздник Озерянской иконы Божией Матери

Рас­ска­зы­ва­ют, что некий укра­ин­ский кре­стья­нин ко­сил тра­ву и рас­сек об­раз Бо­жи­ей Ма­те­ри ко­сой по­по­лам... Осо­знав, что его по­сту­пок, пусть и не пред­на­ме­рен­ный, стра­шен для него и для окру­жа­ю­щих, че­ло­век под­нял две по­ло­ви­ны ико­ны, с бла­го­го­ве­ни­ем по­ме­стил у се­бя в мо­лит­вен­ном уг­лу, за­жег пе­ред нею све­чу, а утром об­рел ико­ну це­лой, остал­ся лишь тон­кий след от рас­се­че­ния.

В 1794 го­ду Озе­рян­ская ико­на бы­ла пе­ре­не­се­на в Ку­ряж­ский мо­на­стырь, а по­сле его за­кры­тия 8 лет на­хо­ди­лась в харь­ков­ской По­кров­ской церк­ви. В на­ча­ле XIX сто­ле­тия мо­на­стырь был вос­ста­нов­лен, и свя­тую ико­ну Бо­жи­ей Ма­те­ри по прось­бе бра­тии воз­вра­ти­ли в оби­тель.

На по­кло­не­ние это­му чу­до­твор­но­му об­ра­зу сте­ка­лось мно­же­ство бо­го­моль­цев из Харь­ко­ва и окрест­ных се­ле­ний, от нее по го­ря­чим мо­лит­вам ве­ру­ю­щих про­ис­хо­ди­ли мно­го­чис­лен­ные ис­це­ле­ния страж­ду­щих.

День специалиста по безопасности

День специалиста по безопасности — праздник, широко отмечаемый всеми профессионалами служб создания и поддержания безопасности в широком смысле этого слова. Другими словами — сегодня можно поздравлять всех специалистов, связавших свою судьбу с этой нелегкой профессией секьюрити (англ. security), главная задача которых — обеспечение максимальной безопасности объектов, людей и информации, передаваемой по системам связи.

Закономерно, что инициатором и организатором праздника выступил крупнейший интернет-портал по безопасности Sec.Ru, и День специалиста по безопасности ежегодно стали отмечать 12 ноября, начиная с 2005 года.

Специалисты по безопасности считают, что их работа — это высокотехнологичный и востребованный на рынке продукт. Не случайно, что наряду с такими традиционными профессиями как спасатели, полицейские, пожарные, людям которых мы обязаны своей безопасностью, специалисты секьюрити в последние годы привлекают значительное внимание средств массовой информации.

Зиновий и Зиновия

Народный праздник «Зиновий и Зиновия» отмечается 12 ноября (по старому стилю - 30 октября). В православной церкви это дата почтения памяти священномученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестры — мученицы Зиновии. Другие названия праздника: «3иновий», «День Зиновия», «Синицын день», «Синичкин день».

Также сегодня, 12 ноября, отмечают такие праздники:

- День банковского работника Сбербанка России

- Экологический праздник «Синичкин день»

- Всемирный день борьбы с пневмонией (World Pneumonia Day)

- День Конституции Азербайджана

- День видимого дыхания на холоде

- День творческих осуществлений

- День пиццы со всем подряд кроме анчоусов (National Pizza With Everything Except Anchovies Day) в США

- День «Счастливого часа» (Happy Hour Day) в США

- День здоровья в Индонезии

- День отца в Индонезии

- День молодежи в Восточном Тиморе

- День культурного ренессанса (День врача) на Тайване

- День махоре на Коморских островах

Сегодня именины празднуют: Анастасия, Феоктист, Марк, Макар, Александр, Степан, Тертий, Юст (Иуст), Юлиан, Маркиан, Максим, Иосиф, Елена, Семен, Герман, Евтропия, Артема (Артемий), Драгутин, Зиновий, Зиновия, Иотам, Кронион, Милютин.

Что происходило 12 ноября в прошлые годы

1772 - — Крым получил независимость от Османской империи.

1871 - — в Одессе на спектакле «Сватовство на Гончаривке» по пьесе Квитки-Основьяненко дебютировал молодой актер Марко Лукич Кропивницкий – известный и выдающийся актор и режиссер Украины.

1893 - — В американской газете «San Francisco Morning Call» опубликован первый рассказ 17-летнего Джона Гриффита под названием «Тайфун у берегов Японии». Так началась история

1918 - — Павел Скоропадский, тогдашний гетман Украинского государства, подписал закон относительно создания автокефалии Украинской Православной Церкви (УАПЦ).

1918 - — Европейская страна Австрия была провозглашена республикой

1925 - — создание «Лигеи Украинских Националистов». Это состоялось в Праге (Чехия) на съезде участников Украинского Национального объединения и Союза Освобождения Украины.

1944 - — Четырнадцатая Галицкая добровольческая дивизия СС переименована на четырнадцатую Военную гренадерскую дивизию СС (другое название – Первая Украинская дивизия)

1967 - — Состоялся Первый Мировой Конгресс свободных украинцев. Участниками стали члены диаспоры и деятели Украины в изгнании. Конгресс состоялся в Нью Йорке, США

1981 - — Повторение успеха: американский космический корабль (шаттл) под названием «Колумбия» стал первым космическим кораблем, который осуществил полет во второй раз.

1981 - — Успешно закончился первый перелет через Тихий океан на воздушном шаре.

1992 - — с 23:00 был прекращен денежный оборот рубля как валюты Украины. С этого момента в качестве эквиваленту карбованца был введен купон Национального банка.

2001 - — В Севастополе с надлежащими военными почестями были похоронены два члена экипажа подводного судна «Курск»: Денис Пшеничников (капитан-лейтенант) и Виталий Романюк (мичман).

