Общество
Какой сегодня праздник 12 ноября
фото © pixabay.com
Сегодня, 12 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Праздник Озерянской иконы Божией Матери
Рассказывают, что некий украинский крестьянин косил траву и рассек образ Божией Матери косой пополам... Осознав, что его поступок, пусть и не преднамеренный, страшен для него и для окружающих, человек поднял две половины иконы, с благоговением поместил у себя в молитвенном углу, зажег перед нею свечу, а утром обрел икону целой, остался лишь тонкий след от рассечения.
В 1794 году Озерянская икона была перенесена в Куряжский монастырь, а после его закрытия 8 лет находилась в харьковской Покровской церкви. В начале XIX столетия монастырь был восстановлен, и святую икону Божией Матери по просьбе братии возвратили в обитель.
На поклонение этому чудотворному образу стекалось множество богомольцев из Харькова и окрестных селений, от нее по горячим молитвам верующих происходили многочисленные исцеления страждущих.
День специалиста по безопасности
День специалиста по безопасности — праздник, широко отмечаемый всеми профессионалами служб создания и поддержания безопасности в широком смысле этого слова. Другими словами — сегодня можно поздравлять всех специалистов, связавших свою судьбу с этой нелегкой профессией секьюрити (англ. security), главная задача которых — обеспечение максимальной безопасности объектов, людей и информации, передаваемой по системам связи.
Закономерно, что инициатором и организатором праздника выступил крупнейший интернет-портал по безопасности Sec.Ru, и День специалиста по безопасности ежегодно стали отмечать 12 ноября, начиная с 2005 года.
Специалисты по безопасности считают, что их работа — это высокотехнологичный и востребованный на рынке продукт. Не случайно, что наряду с такими традиционными профессиями как спасатели, полицейские, пожарные, людям которых мы обязаны своей безопасностью, специалисты секьюрити в последние годы привлекают значительное внимание средств массовой информации.
Зиновий и Зиновия
Народный праздник «Зиновий и Зиновия» отмечается 12 ноября (по старому стилю - 30 октября). В православной церкви это дата почтения памяти священномученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестры — мученицы Зиновии. Другие названия праздника: «3иновий», «День Зиновия», «Синицын день», «Синичкин день».
Также сегодня, 12 ноября, отмечают такие праздники:
- День банковского работника Сбербанка России
- Экологический праздник «Синичкин день»
- Всемирный день борьбы с пневмонией (World Pneumonia Day)
- День Конституции Азербайджана
- День видимого дыхания на холоде
- День творческих осуществлений
- День пиццы со всем подряд кроме анчоусов (National Pizza With Everything Except Anchovies Day) в США
- День «Счастливого часа» (Happy Hour Day) в США
- День здоровья в Индонезии
- День отца в Индонезии
- День молодежи в Восточном Тиморе
- День культурного ренессанса (День врача) на Тайване
- День махоре на Коморских островах
Сегодня именины празднуют: Анастасия, Феоктист, Марк, Макар, Александр, Степан, Тертий, Юст (Иуст), Юлиан, Маркиан, Максим, Иосиф, Елена, Семен, Герман, Евтропия, Артема (Артемий), Драгутин, Зиновий, Зиновия, Иотам, Кронион, Милютин.
Что происходило 12 ноября в прошлые годы
1772 - — Крым получил независимость от Османской империи.
1871 - — в Одессе на спектакле «Сватовство на Гончаривке» по пьесе Квитки-Основьяненко дебютировал молодой актер Марко Лукич Кропивницкий – известный и выдающийся актор и режиссер Украины.
1893 - — В американской газете «San Francisco Morning Call» опубликован первый рассказ 17-летнего Джона Гриффита под названием «Тайфун у берегов Японии». Так началась история
1918 - — Павел Скоропадский, тогдашний гетман Украинского государства, подписал закон относительно создания автокефалии Украинской Православной Церкви (УАПЦ).
1918 - — Европейская страна Австрия была провозглашена республикой
1925 - — создание «Лигеи Украинских Националистов». Это состоялось в Праге (Чехия) на съезде участников Украинского Национального объединения и Союза Освобождения Украины.
1944 - — Четырнадцатая Галицкая добровольческая дивизия СС переименована на четырнадцатую Военную гренадерскую дивизию СС (другое название – Первая Украинская дивизия)
1967 - — Состоялся Первый Мировой Конгресс свободных украинцев. Участниками стали члены диаспоры и деятели Украины в изгнании. Конгресс состоялся в Нью Йорке, США
1981 - — Повторение успеха: американский космический корабль (шаттл) под названием «Колумбия» стал первым космическим кораблем, который осуществил полет во второй раз.
1981 - — Успешно закончился первый перелет через Тихий океан на воздушном шаре.
1992 - — с 23:00 был прекращен денежный оборот рубля как валюты Украины. С этого момента в качестве эквиваленту карбованца был введен купон Национального банка.
2001 - — В Севастополе с надлежащими военными почестями были похоронены два члена экипажа подводного судна «Курск»: Денис Пшеничников (капитан-лейтенант) и Виталий Романюк (мичман).
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 12 ноября. Какие праздники будут завтра?
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