Житель Петербурга в Крыму заказал убийство своего подельника

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Двое мужчин решили незаконно обогатиться. Злоумышленники планировали инсценировать ДТП в Крыму и получить страховые выплаты.

Об этом сообщает пресс-служба Судакского городского суда.

«Предварительная договоренность сводилась к тому, чтобы инсценировать дорожно-транспортное происшествие в Крыму с целью получения страховых выплат. Поскольку один из них владел автомобилем марки «Мерседес-Бенц» модели S500 4 MATIC и в это время отдыхал в Крыму, житель северной столицы для реализации задуманного тоже приехал на полуостров в октябре 2018 года. Встретившись со своим знакомым, петербуржец задумал незаконно завладеть его транспортным средством, разумеется, не ставя в известность его собственника. Ведя двойную игру, петербуржец за 100 тысяч открыто договорился еще с двумя мужчинами об убийстве владельца авто», — говорится в сообщении.

Мужчину похитили и вывезли в безлюдное место в районе мыса Меганом. Автовладельца сначала пытались задушить кабельным хомутом-стяжкой, а потом после того, как орудие преступления порвалось, завершили начатое ремнем, снятым с его же джинсовых брюк.

Организатор преступления забрал мобильный телефон убитого и на его авто уехал в неизвестном направлении. А непосредственные исполнители отвезли тело убитого в бухту Бугаз, привязали груз к телу, погрузили тело на надувной матрац, отплыли на расстояние порядка ста метров и сбросили убиенного в море.

Заказчик убийства проведет 11 лет в колонии строгого режима. В отношении остальных четверых исполнителей еще ведется следствие.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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