Водный кризис
Развитие сюжета: Катастрофа приближается: Феодосия может остаться без воды ● Снова кризис: Крыму опять не хватает осадков ● Еще 35 скважин пробурят в Крыму до конца года ● Власти России срочно требуют отчитаться о запасах воды под Азовским морем ● Крымские водохранилища сильно обмелели в октябре
Власти Севастополя уверены, что городу не грозит дефицит воды
В правительстве Севастополя уверяют, что в ближайшее время региону не грозит дефицит воды.
«В целом ситуация с водой в Севастополе нормальная, дефицита не предвидится. В Чернореченском водохранилище сейчас порядка 40 млн куб. м воды. Готовимся к паводковому периоду», – сообщил замглавы правительства города Николай Жигулин.
В июне власти Севастополя прогнозировали, что до сентября следующего года в случае невыпадения осадков все равно смогут обеспечивать город водой.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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