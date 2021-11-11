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Водный кризис

Власти Севастополя уверены, что городу не грозит дефицит воды

В правительстве Севастополя уверяют, что в ближайшее время региону не грозит дефицит воды.

«В целом ситуация с водой в Севастополе нормальная, дефицита не предвидится. В Чернореченском водохранилище сейчас порядка 40 млн куб. м воды. Готовимся к паводковому периоду», – сообщил замглавы правительства города Николай Жигулин.

В июне власти Севастополя прогнозировали, что до сентября следующего года в случае невыпадения осадков все равно смогут обеспечивать город водой.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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