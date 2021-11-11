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Коронавирус в Крыму

Власти обещают, что вот-вот в Крыму сформируется коллективный иммунитет от ковида

13:25 четверг, 11 ноября 2021
Власти обещают, что вот-вот в Крыму сформируется коллективный иммунитет от ковида

фото © pixabay.com

Коллективного иммунитета от COVID-19 в Крыму планируют достичь к концу года.

Об этом в прямом эфире заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

При этом лидером по количеству вакцинированных среди регионов РК остается Симферополь.

«Мы надеемся, что при сохраняющихся темпах вакцинации мы его (коллективного иммунитета – Ред.) достигнем в максимально короткие сроки. Конечно же, остаток, необходимое количество людей вакцинированных, оно значительно велико. Лидирует у нас Симферополь. (…) Надеемся, что при сохраняющихся темпах вакцинации мы достигнем к концу года популяционного иммунитета», — сказал Лясковский.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Хуже с каждым днем: пугающая статистика по COVID-19 в Крыму. За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 819 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений в регионе с начала пандемии. Данные Роспотребнадзора опубликованы на сайте министерства здравоохранения республики.

Только 280 тысяч крымчан прошли вакцинацию от гриппа. В прошлом году республике удалось достичь показателя в 60% вакцинированных от гриппа, однако в этом году прививочная кампания пробуксовывает.

Крымчанку после операции на сердце выписали домой с коронавирусом. В октябре 62-летнюю жительницу Бахчисарайского района Крыма по «скорой» госпитализировали в одну из республиканских больниц с инфарктом.

Россияне стали чаще ездить за границу для вакцинации от COVID-19. Интерес к так называемым вакцинным турам за границу вырос среди российских туристов, желающих путешествовать с сертификатом о вакцинации одобренным ВОЗ препаратом.

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