Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.2
воздух +5
море +16

Происшествия

В Ялте задержали вора-рецидивиста, похитившего электросамокат

08:01 четверг, 11 ноября 2021
Ялта

С заявлением о краже в полицию обратилась 31-летняя местная жительница. Нанесенный ущерб она оценила в 25 тысяч рублей.

По горячим следам правоохранители задержали 39-летенго мужчину, который признался в содеянном и рассказал, как продал самокат всего за 5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Ранее уже судимый за кражи злоумышленник пояснил, что увидел самокат в общем коридоре в одном из домов. Тогда он сразу же решил его похитить. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму будут судить пенсионера, развращавшего малолетних девочек. Житель Джанкойского района обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении детей.

Крымчанин отдал приятелю автомобиль на ремонт, а обнаружил его среди металлолома. В полицию обратился 59-летний житель пгт Гвардейское, который рассказал, как по устной договоренности передал свой автомобиль «ГАЗ 5312» на ремонт приятелю.

В Ялте до полусмерти избили предпринимателя. В Ялте взяли под стражу двух ранее судимых жителей Керчи, которые подозреваются в избиении местного предпринимателя.

В Севастополе чаще всего подделывают пятитысячные банкноты. Также были выявлены поддельные доллары.

Коронавирус в Крыму
Хуже с каждым днем: пугающая статистика по COVID-19 в Крыму

Хуже с каждым днем: пугающая статистика по COVID-19 в Крыму

За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 819 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений в регионе с начала пандемии. Данные Роспотребнадзора опубликованы на сайте министерства здравоохранения республики.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Какой сегодня праздник 11 ноября

Какой сегодня праздник 11 ноября фото

Сегодня, 11 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Жилплощадь
Стоимость жилья на вторичном рынке в Крыму выросла, а в Севастополе снизилась

Стоимость жилья на вторичном рынке в Крыму выросла, а в Севастополе снизилась

В III квартале 2021 года цены на жилье на вторичном рынке в Крыму по сравнению со II кварталом повысились на 0,9%, а в Севастополе снизились на 0,3%, сообщает пресс-служба управления службы статистики по Крыму и Севастополю (Крымстат).

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации