В Ялте задержали вора-рецидивиста, похитившего электросамокат

С заявлением о краже в полицию обратилась 31-летняя местная жительница. Нанесенный ущерб она оценила в 25 тысяч рублей.

По горячим следам правоохранители задержали 39-летенго мужчину, который признался в содеянном и рассказал, как продал самокат всего за 5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Ранее уже судимый за кражи злоумышленник пояснил, что увидел самокат в общем коридоре в одном из домов. Тогда он сразу же решил его похитить. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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