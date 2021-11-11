В Севастополе сложная ситуация с медицинским кислородом

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Напряженная ситуация с обеспечением жидким кислородом для лечения ковидных больных в Севастополе сложилась из-за того, что в Крыму и Севастополе производителей нет, и его приходится везти машинами из Ростовской области и Краснодарского края.

Об этом сообщил вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин.

«У нас достаточно сложная логистика, длинное плечо поставки. Минпромторг держит это на контроле и обеспечивает нас кислородом. На сегодня все больницы обеспечены, и пока есть понимание, что до конца недели план поставок у нас есть», – сказал Кулагин.

При этом, несмотря на регулярность поставок, горизонт их планирования очень короткий – как правило, двое-трое суток, что также сказывается на ситуации, учитывая логистику, сказал Кулагин.

Он отметил, что снабдить медицинские объекты жидким кислородом помогают также военные, которые поставляют около тонны в сутки: «Это небольшой объем, но любая поддержка в данной ситуации очень актуальная и эффективна».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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