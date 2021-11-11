Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму занято 90 процентов ковидных коек ● Власти обещают, что вот-вот в Крыму сформируется коллективный иммунитет от ковида ● Стало известно, когда Крым получит вакцину «Спутник Лайт» ● Хуже с каждым днем: пугающая статистика по COVID-19 в Крыму ● Крымчанку после операции на сердце выписали домой с коронавирусом
В Севастополе сложная ситуация с медицинским кислородом
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Напряженная ситуация с обеспечением жидким кислородом для лечения ковидных больных в Севастополе сложилась из-за того, что в Крыму и Севастополе производителей нет, и его приходится везти машинами из Ростовской области и Краснодарского края.
Об этом сообщил вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин.
«У нас достаточно сложная логистика, длинное плечо поставки. Минпромторг держит это на контроле и обеспечивает нас кислородом. На сегодня все больницы обеспечены, и пока есть понимание, что до конца недели план поставок у нас есть», – сказал Кулагин.
При этом, несмотря на регулярность поставок, горизонт их планирования очень короткий – как правило, двое-трое суток, что также сказывается на ситуации, учитывая логистику, сказал Кулагин.
Он отметил, что снабдить медицинские объекты жидким кислородом помогают также военные, которые поставляют около тонны в сутки: «Это небольшой объем, но любая поддержка в данной ситуации очень актуальная и эффективна».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Стало известно, когда Крым получит вакцину «Спутник Лайт». Поставки вакцины «Спутник Лайт» в Крым ожидаются до конца месяца. При этом вопросы поставки препарата в регион находятся на личном контроле федеральной власти.
Хуже с каждым днем: пугающая статистика по COVID-19 в Крыму. За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 819 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений в регионе с начала пандемии. Данные Роспотребнадзора опубликованы на сайте министерства здравоохранения республики.
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