Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В «Херсонес Таврический» можно попасть без QR-кода и ПЦР-теста ● В Севастополе сложная ситуация с медицинским кислородом ● В Крыму занято 90 процентов ковидных коек ● Власти обещают, что вот-вот в Крыму сформируется коллективный иммунитет от ковида ● Стало известно, когда Крым получит вакцину «Спутник Лайт»
В Севастополе реально заболевших коронавирусом может быть в разы больше официальных данных
фото © Новости Крыма
В департаменте здравоохранения предполагают, что инфекции подверглись около 90 тысяч севастопольцев.
Реальное количество жителей Севастополя, ежедневно заболевающих коронавирусом, может в разы отличаться от данных официальной статистики. Специалисты департамента здравоохранения предполагают, что инфекции за все время наблюдений подверглись до 90 тысяч севастопольцев.
В понедельник 8 ноября директор профильного департамента Виталий Денисов заявил, что в городе насчитывается около 90 тысяч человек, перенесших опасное заболевание, тогда как по официальной информации на тот день, число выздоровевших немногим превышало отметку в 35 100 человек.
Столь значительное расхождение в показателях, как пояснили в пресс-службе департамента здравоохранения города, связано с тем, что официальная статистика не может учитывать все случаи заболевания.
«Научно обосновано, что переболевших бессимптомно или без обращения за медицинской помощью граждан примерно такое же количество, как и официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, предполагается, что наряду с вакцинированными гражданами в формировании коллективного иммунитета участвуют около 85-90 тысяч человек, переболевших в явной или скрытой формах», – сообщили в ведомстве.
Исходя их этого, по словам представителей департамента, можно сделать вывод, что кроме 350 новых случаев заболевания, ежедневно фиксируемых в городе, бессимптомных носителей может быть примерно столько же.
«Именно поэтому очень важно и нужно прививаться, чтобы сформировать коллективный иммунитет», – подчеркнули в ведомстве.
В тексте использованы материалы: Форпост
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