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Коронавирус в Крыму

В Крыму занято 90 процентов ковидных коек

15:09 четверг, 11 ноября 2021

На сегодняшний день в Крыму развернуто свыше 5 тысяч коек для больных ковидом. Этого республике, в целом, достаточно.

Об этом заявил врио министра здравоохранения Константин Скорупский.

«В настоящее время в республике развернуто 5 365 коек. На сегодняшний день занято порядка 90% коек. Необходимости развертывания дополнительных коек на сегодня нет», — сообщил Скорупский.

Напомним, сейчас в Крыму в «красных зонах» не хватает врачей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стало известно, когда Крым получит вакцину «Спутник Лайт». Поставки вакцины «Спутник Лайт» в Крым ожидаются до конца месяца. При этом вопросы поставки препарата в регион находятся на личном контроле федеральной власти.

Хуже с каждым днем: пугающая статистика по COVID-19 в Крыму. За истекшие сутки в Крыму зафиксировано 819 случаев коронавируса, что является максимальным показателем по числу суточных заражений в регионе с начала пандемии. Данные Роспотребнадзора опубликованы на сайте министерства здравоохранения республики.

Только 280 тысяч крымчан прошли вакцинацию от гриппа. В прошлом году республике удалось достичь показателя в 60% вакцинированных от гриппа, однако в этом году прививочная кампания пробуксовывает.

Крымчанку после операции на сердце выписали домой с коронавирусом. В октябре 62-летнюю жительницу Бахчисарайского района Крыма по «скорой» госпитализировали в одну из республиканских больниц с инфарктом.

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