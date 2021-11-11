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Власть

В Крыму вынесли 10 новых приговоров за уклонение служить в армии России

13:49 четверг, 11 ноября 2021

В октябре «Крымская правозащитная группа» (КПГ) зафиксировала 4 новых уголовных дела в отношении жителей Крыма за уклонение от службы в Вооруженных силах России.

«Кроме того, были зафиксированы и 10 новых приговоров, вынесенных по ст. 328 УК России. На конец октября КПГ зафиксировала за весь период оккупации 271 уголовное дело за уклонение от службы в ВС РФ, которые переданы на рассмотрение в «суды» Крыма. По 259 из них уже вынесен приговор, еще 12 находятся на стадии рассмотрения», – сообщают правозащитники.

По данным КПГ, в августе суды Крыма также вынесли 10 приговоров в отношении крымчан за «уклонение от службы в вооруженных силах России», а всего за месяц было заведено 14 новых уголовных дел.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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